Жителя Перми не пустили в вылетающий в Турцию самолёт из-за опечатки в паспорте Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Житель Перми не смог вылететь в Анталию (Турция) из пермского аэропорта Большое Савино из-за опечатки в паспорте. В документе у гражданина вместо Перми было указано место рождения «г. Ермь».

Мужчина рассказал порталу, что его вылет был запланирован на 12:35 дня. Пермяк должен был вылететь в Турцию рейсом авиакомпании Azur Air. Мужчина прошёл регистрацию и сдал багаж, но не смог подняться на борт самолёта. Причиной стала ошибка в его паспорте.

По словам пермяка, его отвели в отдельный офис и заперли. Мужчина обратился в полицию, где ему пообещали перезвонить, но так и не перезвонили.

Мужчина уже сталкивался с подобной проблемой. По его словам, первым ошибку в паспорте заметил сотрудник аэропорта Шереметьево, который сказал пермяку, вылетавшему в Тайланд, что его документ всё равно действителен.

В аэропорту Большое Савино инцидент пока не прокомментировали.

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