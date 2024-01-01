В Перми осудили шестерых участников организованной группы псевдоброкеров Среди пострадавших оказались 23 жителя разных регионов Поделиться Твитнуть

По решению Дзержинского районного суда Перми шестеро жителей краевого центра признаны виновными в краже и мошенничестве, совершённых в составе организованной преступной группы.

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Как установили оперативники и следователи, жертвами мошенников стали жители разных субъектов РФ. Например, одна из потерпевших - жительница Санкт-Петербурга. Она перевела псевдоброкерам свыше 4,5 млн рублей.

Всего от рук злоумышленников пострадали 23 жителя страны. Суммарный ущерб превысил 14 млн руб.

Деятельность группы правоохранители пресекли в январе 2021 года. Организатором оказался мужчина 1973 года рождения. Фигуранты представлялись под вымышленными именами сотрудниками несуществующей брокерской компании. В ходе разговора заинтересовывали потенциального потерпевшего получением денежной компенсации или страховки, положенной в результате неудачной торговли на финансовых рынках и осуществления иных финансовых сделок в сети.

Затем злоумышленники получали удаленный доступ к компьютерам потерпевших, просматривали балансы их банковских счетов, сообщая недостоверные сведения о зачислении на их банковскую карту положенной компенсации, а затем похищали их деньги.

В ходе расследования дела четверо участников организованной группы заключили досудебные соглашения. Им назначили условные сроки от 3,5 до 6 лет. Остальных шестерых фигурантов также приговорили к условному лишению свободы на срок от 2 до 6 лет. Также они должны выплатить штрафы от 50 до 600 тыс. руб.

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