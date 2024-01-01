«Партийный десант» продолжает проверять реализацию Народной программы «Единой России» Работы по благоустройству проходят в Карагае Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба регионального отделения политической партии "Единая Россия" в Пермском крае

В рамках мониторинга рабочая группа проверила ход работ по благоустройству Центральной площади с. Карагай

В настоящее время на объекте работает серёезная техника. Уже демонтирован неработающий фонтан, идет планировка земельного участка. К концу окончания работ — 15 августа 2024 года — пешеходные дорожки и ярмарочную площадь вымостят тротуарной плиткой; установят малые архитектурные формы — парковые диваны, скамейки, урны; проведут озеленение, улучшат уличное освещение и отремонтируют декоративный мостик.

Ещё один объект в Карагайском муниципальном округе Пермского края будет благоустроен в текущем году. Это школьный двор образовательного учреждения в с. Рождественском. На пришкольной территории появятся площадка для проведения торжественных мероприятий и площадки для активного и тихого отдыха детей, а также будут проведены работы по освещению и озеленению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.