На кладбище в Пермском крае с могил погибших на СВО бойцов сорвали флаги Поделиться Твитнуть

фото из личного архива / Виктория Пигалева / Коллаж АиФ

На кладбище п. Сылва Пермского края с могил погибших на СВО бойцов исчезли флаги, у погребений остались стоять только флагштоки, но кое-где пропали и они. Правоохранительные органы начали проверку. Об этом пишет perm.aif.ru.

Пропажу флагов (не менее четырёх: двух флагов России и двух ВДВ) местные жители обнаружили 5 мая.

У людей есть несколько версий случившегося. На кладбище могли наведаться вандалы, флаги могли снять для продажи (ЧП случилось накануне 9 Мая), их могло унести ветром (в начале месяца наблюдался шквал). Кто-то даже считает, что убрать флаги могла администрация кладбища. Пока ни одно из предположений не подтвердилось.

Некоторые родственники погибших не стали дожидаться итогов расследования, заказали и установили новые флаги.

В МАУ «Ритуал», которое занимается содержанием кладбища, рассказали, что учреждение приносит соболезнования семьям военнослужащих. Именно сотрудники «Ритуала», увидев обсуждение в соцсетях, сообщили о ЧП в Управление МВД по Пермскому округу.

В МАУ также сообщили, что на 2025 год запланирована установка видеонаблюдения на Сылвенском кладбище. Вероятно, после этого порядка на погосте станет больше.

В полиции сообщили, что кража флагов с могил погибших может квалифицироваться как мелкое хищение или как уголовное преступление, предусмотренное статьёй «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Злоумышленникам может грозить штраф или исправительные работы на срок до трёх месяцев.

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