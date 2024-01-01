В Перми обучат плаванию более 900 детей В мэрии также планируют увеличить количество спасателей и предупреждающих знаков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором чиновники обсудили вопрос безопасности людей на водных объектах в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным заместителя начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю Дениса Савельева, в последнее время отмечается рост случаев гибели людей во время отдыха на воде и вблизи водоёмов. В частности, в 2023 году на водных объектах Перми утонуло 14 человек, в числе которых три ребёнка.

Основная причина трагических случаев — отсутствие контроля со стороны родителей. Опасность для детей представляют не только реки и озёра, но и пруды и небольшие водоёмы. Большинство несчастных случаев происходит в местах, где купание запрещено.

Как рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин, в связи с участившимися несчастными случаями на воде для детей, отдыхающих летом в оздоровительных лагерях, на базе бассейнов организован проект по обучению плаванию. В этом году планируется организовать обучение в бассейнах по адресам: ул. Транспортная, 7, ул. Сысольская, 10/5, ул. Макаренко, 25. Задействуют и новый спортобъект по ул. Гашкова, 20а. В рамках проекта первоначальным умениям передвигаться и держаться на воде обучат более 900 детей.

В этом году в Перми будет подготовлено четыре места отдыха горожан у воды: территория на левом берегу залива Сылвы в п. Новые Ляды, на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, в районе КамГЭС и на Мотовилихинском пруду.

Департамент дорог и благоустройства должен организовать работу стационарных и передвижных спасательных постов. Городской службе спасения поручено обеспечить дежурство матросов-спасателей в неорганизованных местах отдыха людей у воды. Районные администрации должны своевременно установить или заменить на новые предупреждающие знаки «Купаться запрещено» и аншлаги с правилами поведения людей у водоёмов.

В необорудованных и опасных местах отдыха на воде задействуют волонтёров, народных дружинников и казаков. Они будут патрулировать эти территории.

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