Нефтяники подвели итоги XXIII конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» Поделиться Твитнуть

Поддержку получат 139 лучших проектов из Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан. Вторым этапом награждения станет церемония в Усинске, где назовут имена грантополучателей в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

Экспертное жюри рассмотрело 1079 конкурсных заявок и определило проекты-победители из 5 регионов страны. В год семьи жюри уделило особое внимание инициативам по укреплению семейных традиций и ценностей. Проекты будут реализованы более чем в 20 городах, в 80 поселках и селах. Общий грантовый фонд конкурса составил 57 млн рублей.

В течение всего летнего периода грантополучатели воплотят в жизнь свои инициативы в области сохранения исторических и культурных традиций, развития образования, в том числе для маломобильных людей. Так, в Перми Компания «ЛУКОЙЛ» поддержала единственную в регионе команду по следж-хоккею для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также на средства гранта в поселке Ильинский (Пермский край) будет благоустроена историческая зона, отремонтирован пешеходный мост, восстановлен природный ландшафт. В Кунгуре в Доме купца Грибушина обустроят зал с антуражем 19 века, где будут проводить театрализованные представления и литературно-музыкальные встречи. В удмуртском селе Завьялово проект позволит организовать лыжероллерный центр для системных летних тренировок.

Полный список победителей опубликован на сайте ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ по ссылке: https://perm.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject

В рамках церемонии награждения в Перми участники конкурса посетили экскурсию в будущее на производстве Промобота и посетили Музей пермских древностей, центральной площадкой всего мероприятия стала уличная сцена в театральном квартале Пермского ТЮЗа.

Пермский край стал в 2002 году «родоначальником» Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ». На первый конкурс заявилось 12 муниципалитетов Прикамья. Этот механизм решения актуальных в территориях социальных задач подхватили другие регионы. Сегодня конкурс проходит в 20 субъектах России, а также в некоторых странах за пределом страны.

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