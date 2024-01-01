Педагоги Пермской хоровой капеллы мальчиков добились зарплат через суд С учреждения был взыскан штраф в 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Сотрудницы Пермской хоровой капеллы мальчиков через суд смогли добиться доначисления зарплат. Как сообщает пресс-служба судебных приставов, образовательное учреждение выплатило денежные средства только после взыскания исполнительского сбора.

По информации ведомства, спор возник из-за вступления в силу новых локальных нормативных актов, регулирующих правила о премировании, материальном и моральном стимулировании работников образовательного учреждения. Педагоги посчитали, что документ нарушает их права на получение должных выплат и обратились в суд. Правоту им удалось доказать с помощью финансово-экономической экспертизы.

«При проверке соответствующей документации было установлено, что процент стимулирующей части фонда оплаты труда не соответствовал положению об отраслевой оплате труда, утверждённому администрацией краевой столицы. В связи с чем, одна из педагогов недополучила порядка 30 тыс. руб., а её коллега — более 28 тыс. руб.» — рассказали в краевом УФССП.

Суд обязал руководство Пермской хоровой капеллы мальчиков выплатить сотрудницам положенные суммы. В положенный срок денежные средства не были перечислены, и к организации были применены штрафные санкции в виде исполнительского сбора. Общая сумма в рамках двух исполнительных производств составила 100 тыс. руб. После этого денежные средства были выплачены.

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