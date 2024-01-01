В СК заинтересовались состоянием дороги в Прикамье, где застряла машина скорая помощи Доклад о проверке ждёт глава ведомства Александр Бастрыкин Поделиться Твитнуть

СУ СКР по Пермскому краю начал доследственную проверка по факту нарушения прав местных жителей. Машина скорой помощи не смогла проехать к пациенту в деревню Симаково Осинского округа из-за плохого состояния дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. по словам местных жителей, дорогу капитально ремонтировали 3 года назад, однако после дождей она непригодна для передвижения транспорта.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о ходе процессуальной проверки.

В администрации Осинского округа уточнили, что автомобиль скорой помощи застрял в районе дома № 55 по ул. Центральная. Чтобы вытащить машину, местные чиновники направили из Осы трактор.

«Вызов скорой помощи зафиксирован как ложный. Участок дороги от дома № 52 до дома № 57 по ул. Центральная в грунтовом исполнении. Ремонт данного участка автомобильной дороги не проводился более 10 лет. После обильных дождей за прошедшую неделю, проезд стал затруднительным», — рассказали в администрации.

Кроме того, известно, что осенью 2021 года по ул. Центральная в этой деревне проводились работы по прокладке газопровода: грунт, глина, образованные в ходе производства работ не вывезены, оставлены вдоль автодороги. Из-за некачественно выполненных работ власти расторгли контракт подрядчиком. Его внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас идут судебные разбирательства.

В администрации также добавили, что «при благоприятных погодных условиях в рамках содержания запланированы работы по грейдированию данного участка».

Деревня Симаково находится в 2 км к югу от окружного центра. Там живёт более 100 человек.

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