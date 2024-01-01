Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Продажа билетов на Дягилевский фестиваль стартует 16 мая Пресс-служба фестиваля выпустила инструкцию для покупателей Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

Как уже сообщалось, завтра, 16 мая, в 12:00 по московскому времени (в 14:00 по пермскому) начинается предварительная продажа билетов на Дягилевский фестиваль 2024 года.

Билеты продаются на Яндекс Афише.

В течение трех дней предпродажи билеты будут доступны без сервисного сбора, но только для тех, у кого есть подписка на Яндекс Плюс.

Пресс-служба фестиваля предупреждает, что в первые часы продаж ажиотажный спрос может приводить к сложностям при бронировании и выкупе билетов.

Вот несколько полезных советов на этот случай:

— Предварительная продажа билетов будет доступна всем, у кого активен Яндекс Плюс. Заранее зайдите в аккаунт, убедитесь в том, что ваша подписка активна. Те, кто ещё не зарегистрирован на Яндекс Плюс, может оформить бесплатный пробный период на 30 дней. Для этого надо ввести промокод DIAGHILEVFEST2024 по ссылке.

— Подготовьтесь к оформлению заказа, чтобы не тратить драгоценные секунды сразу после старта продаж. Изучите афишу, выберите события, на которые вы в первую очередь хотите пойти. Откройте страницы интересующих вас событий на Яндекс Афише в соседних вкладках, чтобы не искать их в процессе покупки. Проверьте подключение к сети. Скопируйте номер карты, чтобы не вводить его вручную.

— Обратите внимание: когда вы положили билет в корзину, он еще не резервируется автоматически, как это происходит, например, при покупке авиабилетов. В это время он всё ещё доступен другим пользователям, поэтому сразу переходите к оплате. Билет становится вашим только после успешного завершения транзакции.

— Если вы доходите до завершения оплаты, а система пишет, что место уже недоступно, значит, кто-то успел оформить платёж раньше. Не теряйте времени на обсуждения этого в комментариях. Вы можете поделиться своим опытом и эмоциями чуть позже, а пока попробуйте выбрать другое место в этой же ценовой категории. Кроме того, зрители заметили, что бывает проще купить несколько одиночных мест, чем несколько мест рядом.

— Если вам все-таки не удалось купить «тот самый» билет в интересующей вас ценовой категории, не отчаивайтесь! Есть вероятность, что у кого-то из зрителей изменятся планы и сданные билеты вновь появятся в системе. Мы настоятельно не рекомендуем покупать билеты с рук или на сайтах перекупщиков. В лучшем случае вы переплатите, в худшем — купите поддельный билет. Официальный сайт Дягилевского фестиваля только один.

— При возникновении серьезных технических трудностей обращайтесь в техподдержку.

19 мая в 14:00 по пермскому времени откроется общая продажа билетов. Их можно будет купить на Яндекс Афише и на сайте Дягилевского фестиваля, в этот период активный Яндекс Плюс уже необязателен. Однако после 19 мая в продаже останутся только места, не выкупленные в ходе предварительной продажи с 16 по 19 мая.

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