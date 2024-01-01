На Западном обходе Перми из-за ДТП образовалась длинная пробка Транспорт стоит в направлении Красавинского моста Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми 15 мая на Западном обходе произошло ДТП, из-за которого в направлении Красавинского моста скопилось большое количество машин. Информация об аварии появилась в «Яндекс Картах» в 12:50.

В данный момент движение транспорта ограничено на участке длиной более 6 км, машины стоят от гипермаркета Metro. Движение общественного транспорта тоже оказалось затруднено: городской департамент транспорта сообщает об отставании от графика автобусов, следующих по маршруту № 80, на 20 минут.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого МВД, причиной ДТП стал грузовик, влетевший в машину дорожной службы.

«На 493 км автодороги М7 Волга — подъезд к Перми автомобиль "Газель" совершил остановку, чтобы установить знаки для производства работ. Водитель автомобиля КамАЗ, двигавшийся в попутном направлении, допустил наезд на стоящее транспортное средство, после чего "Газель" отбросило на ограждение», — сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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