В Перми 24 мая запретят продажу алкоголя В этот день в школах пройдут последние звонки Поделиться Твитнуть

В соответствии с постановлением краевого правительства 10 октября 2011 №755-п на территории Перми будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в день проведения последних звонков — 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Нарушителей накажут рублём. Административный штраф на должностных лиц составляет от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

Напомним, как правило, запрет на продажу алкогольных напитков действует в праздничных дни. Одно из последних ограничений в Перми вводилось на 9 мая.

В мэрии тогда пояснили, что ограничение на торговлю спиртным в День Победы установлено не только в Перми, но и во всём крае соответствующим постановлением правительства Прикамья. При этом запрет не распространяется на кафе и рестораны.

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