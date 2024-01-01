Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» Писатель Алексей Иванов проведёт осенью ещё одну встречу с читателями в Перми На ней он планируют презентовать новую книгу Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Писатель Алексей Иванов 14 мая в концертном зале гостиницы «Урал» встретился с пермскими читателями. Поскольку эта была первая встреча Иванова в Перми с 2011 года, она вызвала большой интерес у аудитории: все билеты были проданы на следующий день после анонса. В итоге зал на 300 мест был полон.

Встречу модерировала продюсер писателя Юлия Зайцева. В первой части она сама задавала вопросы Алексею Иванову, затем ещё час писатель отвечал на вопросы читателей. После чего состоялась автограф-сессия.

На вопрос, почему писатель решил провести встречу в Перми именно сейчас, а не раньше, он ответил: «А почему бы и нет? Так складывается моя жизнь». При этом он сообщил, что часто бывает в Перми, поскольку здесь живет его команда и родители.

Также Юлия Зайцева отметила, что следующая встреча писателя с пермяками состоится осенью, в ходе неё будет презентована новая книга. По словам Иванова, это будет научная фантастика.

Ответить на вопрос о том, планируется ли какое-то сотрудничество с пермскими властями, Иванов предложил Юлии Зайцевой.

«У нас лет 15 назад были идеи и проекты, которые мы хотели реализовывать, в том числе, и в Перми, мы делали такие масштабные фильмы, как «Хребет России», и хотели дальше снимать фильмы, которые требовали поддержки. Но тогда мы этой поддержки не получили, а сейчас у нас нет такого желания. Мы прекрасно существуем, нам не нужна помощь властей для того, чтобы быть счастливыми», — отметила Зайцева.

Подробнее о встрече Алексея Иванова с пермяками читайте в газете «Новый компаньон» от 21 мая.

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