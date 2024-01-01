Прикамский завод в Березниках безвозмездно передал местным фермерам 3 тонны азотных удобрений В городе уже пять лет реализуется проект «Школа фермера» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Пермском крае филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» на ярмарках в Березниках и Усолье передал представителям личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств МО «Березники» 3 тонны азотных удобрений, 1 тыс. мешков по 3 кг каждый. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказала начальник Управления по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации Березников Наталья Овсянникова, удобрения получили владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, индивидуальные предприниматели и другие организации из городов Березники, Усолье, Пермь и Оханск.

«Проведение ярмарок и участие в них представителей крупных предприятий показало, насколько важно взаимодействие агропроизводителей и промышленников. За пять лет реализации проекта мы получили рост интереса к сельскохозяйственной деятельности в ЛПХ, повышение урожайности среди населения, что крайне важно в наших климатических условиях. Проект «Территория роста» — это, прежде всего, оказание действенной помощи для развития сельскохозяйственного производства», — пояснила Овсянникова.

По словам директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Андрея Семенюка, компания активно поддерживает фермеров, продукция «Азота» разработана с учётом интересов потребителей, в том числе в плане удобрения земли и повышения урожайности.

«Мы всегда принимаем участие в мероприятиях, направленных на развитие сельского хозяйства», — отметил он.

Все мероприятия, которые направлены на развитие сельского хозяйства на территории Березников, местные власти проводят в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие». На протяжении пяти лет реализуется проект «Школа фермера», в рамках которого в 2024 году проводятся консультации, обучающие семинары при содействии ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса», организуются выездные мероприятия в передовые хозяйства Пермского края, ярмарки.

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