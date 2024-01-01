Проект благоустройства территории завода Шпагина в Перми оценили в 59 млн рублей Работы должны быть выполнены до апреля 2025 года Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья объявили открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Культурно-рекреационное пространство Перми (Ленинский район), третий этап». Речь идёт о благоустройстве территории завода Шпагина на ул. Советской. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок пишет «Рифей».

Заявки принимаются до 30 мая. Подрядчика назовут 6 июня. Начальная (максимальная) цена контракта — 58,97 млн руб.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить проектно-изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию для благоустройства 23 земельных участков на ул. Советской, Петропавловской, Суксунской и Фрезеровщиков.

В проекте должны быть предусмотрены работы по укреплению склонов вдоль Егошихи на участке от ул. Петропавловской до строящегося здания Пермской художественной галереи, по укреплению склонов у здания «Точка кипения» и устройству внутреннего проезда.

Также в перечень благоустроительных работ включено озеленение, устройство пешеходных дорожек с разными видами покрытий, пешеходного моста, системы видеонаблюдения, архитектурной подсветки территории, создание малых архитектурных форм и др.

Работы должны быть выполнены до 4 апреля 2025 года.

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