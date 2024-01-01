Пермские общественники требуют убрать гору мусора в центре города Для принятия мер «Народный фронт» обратился в прокуратуру Поделиться Твитнуть

В микрорайоне Разгуляй, за сквером основателя Перми Василия Татищева, после сноса гаражей образовалась гора мусора высотой около 3 м. На проблему обратили внимание представители Пермского отделения Общероссийского народного фронта.

«На эту свалку строительных отходов площадью 3,8 га, оставшихся после сноса гаражей, мы обратили внимание властей восемь месяцев назад. На наш запрос Минимущества сообщило, что краевому управлению капитального строительства дано поручение очистить земельные участки в кратчайший срок», — сообщается в официальной группе организации «ВКонтакте».

Общественники вновь посетили несанкционированную свалку 14 мая. Оказалось, что строительный мусор остался на месте, но к нему прибавились и бытовые отходы. Сейчас это место частично ограждено. Представители организации направили обращение в прокуратуру с просьбой принять меры.

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