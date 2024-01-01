Жительница Перми пыталась поджечь квартиру, из которой её выселили Квартира была продана на торгах из-за долгов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Дзержинском районе Перми женщина устроила поджог квартиры, которой лишилась по решению суда из-за накопленных долгов. Как сообщили в пресс-службе краевого ФССП, недвижимость была продана на торгах, но бывшая собственница отказывалась покидать жильё.

Новый владелец через суд добился принудительного выселения должников. Он сменил замок, но бывшие собственники через несколько дней взломали дверь и вновь вселились в квартиру. Судебные приставы вместе с владельцем направились по адресу для выселения незаконных жильцов.

«В квартире находилась должница, но добровольно двери она не открывала. После предупреждения об административной ответственности началось вскрытие жилого помещения. За дверями обнаружились баррикады из хлама и строительных материалов, из квартиры повалил густой дым», — рассказали в ведомстве.

Источником возгорания оказалась железная бочка с ветошью, пропитанной горючей жидкостью. Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю ликвидировали огонь с помощью огнетушителей, на место вызвали экстренные службы. В результате происшествия никто не пострадал.

Женщину, совершившую поджог, принудительно доставили в машину скорой помощи. Судебные приставы составили акт о повторном выселении граждан. Законный владелец снова сменил замки и заварил дверь.

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