Жители Пермского края с 20 мая смогут поменять монеты на банкноты без комиссии Поделиться Твитнуть

С 20 мая по 2 июня 2024 года, в том числе в Пермском крае, пройдёт Всероссийская акция «Монетная неделя». В этот период в 70 отделениях 17 банков, работающих на территории Прикамья, любой желающий сможет без комиссии обменять скопившиеся дома монеты на банкноты или зачислить сумму сданной мелочи на свой банковский счёт. Об этом сообщили в ЦБ.

Для сдачи монет, нужно прийти с паспортом в отделение банка — участника акции. Перед обменом мелочь нужно рассортировать по номиналам. К обмену примут любые монеты Банка России, которые находятся в обращении, включая погнутые, потемневшие, окисленные, поцарапанные или просверленные.

«Банк России чеканит огромное количество монет, но большая их часть не возвращается в платежный оборот, оседая в карманах и копилках наших граждан. Проведение акции поможет вернуть в оборот мелочь и сократить затраты на её чеканку», — прокомментировала замуправляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Марина Проскурякова.

Подобные акции проводились на территории Пермского края и раньше. Например, в 2018, 2019, 2020 и 2023 годах. Жители Прикамья сдали в банки более семи тонн монет на сумму свыше 4 млн руб.

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