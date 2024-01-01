В Перми суд заочно приговорил к лишению свободы организаторов подпольного казино Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

По решению Мотовилихинского районного суда Перми двух участников преступной организованной группы заочно приговорили к двум годам колонии в исправительной колонии общего режима. Мужчин осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, в 2015 году злоумышленники в составе организованной преступной группы разместили компьютеры с игровыми программами в арендованных офисных помещениях на территории Мотовилихинского, Индустриального, Свердловского и Ленинского районов. Организаторами группы также был нанят персонал в количестве пяти человек. Все прошли специальное обучение навыкам использования компьютерной игровой платформой.

Правоохранители пресекли преступную деятельность в 2017 году.

До этого времени злоумышленники получили незаконный доход на сумму около 12 млн рублей.

Двое обвиняемых скрылись от органов предварительного следствия и суда. Их объявили в розыск. Местонахождение мужчин пока не установлено.

Поэтому суд заочно приговорил их к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб.

Приговоры в отношении ещё пятерых соучастников были вынесены в 2019 году.

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