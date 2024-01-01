Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ресторан Nolan предлагает пермякам поболтать за коктейлем с Эрнестом Хемингуэем Специально для ресторана создан аудиоспектакль Поделиться Твитнуть

фото авторов проекта

Ресторан Nolan Wine & Kitchen принимает участие в необычном творческом проекте театрального бюро Process. Начиная с 20 мая при посещении ресторана в определённое время можно прослушать аудиоспектакль «С любовью, Эрнест» (16 +), основанный на мемуарах Эрнеста Хемингуэя.

Как утверждает автор аудиопьесы Владимир Красильников, материалы о юности и первой любви писателя были найдены командой проекта в Национальном архиве США. История это малоизвестная и прежде нигде не публиковалась. Творческая команда стремилась создать у посетителей ресторана впечатление доверительной беседы с Хемингуэем за барной стойкой — в обстановке, когда проще всего открыть душу незнакомому собеседнику.

Голос главному герою спектакля Эрнесту подарил артист Театра-Театра Олег Выходов.

Ресторан не только предоставил театральному бюро площадку для создания спектакля в формате сайт-специфик, но и разработал два эксклюзивных безалкогольных коктейля для тех, кто придёт пообщаться с Хемингуэем. Их стоимость входит в цену билета.

Для прослушивания спектакля нужно прийти с собственным смартфоном и наушниками, желательно с функцией шумоподавления.

Спектакль длительностью 25 минут будет проходить три вечера в неделю: понедельник, вторник и среду, каждый вечер трижды: в 19:00, 20:00 и 21:00. Купить билеты можно на сайте театрального бюро Process.

Аудиоспектакли — актуальный формат цифрового театра. В Перми их активно производит Театр-Театр, который даже создал для их прослушивания специальное программное обеспечение. Так, для индивидуального прослушивания в электричках создан документальный спектакль «ПопуТТчики» (16 +), а для прогулок по центру Перми — «Юра и Лара были здесь» (12 +).

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