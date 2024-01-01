За три года стоимость бизнес-ланча в Перми выросла на 38% Средняя цена достигла 376 рублей Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Цена бизнес-ланча в ресторанах Перми за год выросла на 10,6% и составляет в среднем 376 руб. Рост за три года составил 38%. Такие данные публикует компания 2ГИС.

Среди городов-миллионников самые дорогие бизнес-ланчи на конец апреля подаются в ресторанах Москвы, Красноярска, Новосибирска — 483 руб., 451 руб., 416 руб. соответственно. Самые бюджетные — в Омске — 300 руб.

Наибольших рост цен бизнес-ланчей за год сложился в Новосибирске (+11,8% — 416 руб.), за три года — в Самаре (+49% — 376 руб.).

В среднем по России в городах-миллионниках цена бизнес-ланча сложилась на уровне 395 руб., увеличившись на 7,09% в годовом выражении и на 38% относительно 2021 года.

Рост цен во многом обусловлен инфляцией на продовольственном рынке. Как пишет «Коммерсантъ», рестораторы вынуждены искать способы сдерживания роста цен, в том числе путём оптимизации каналов закупки, пересмотра размеров порций, изменения рецептуры блюд и даже временного снижения маржинальности в премиальном сегменте.

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