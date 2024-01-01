Жительницу Пермского края за участие в террористической организации осудили на 11 лет Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Жительница Прикамья приговорена к длительному сроку заключения за участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Пермскому краю.

Отмечается, что преступления женщина совершала с 2013 по 2022 год, пребывая на территории Сирийской Арабской Республики. В отношении неё были возбуждены уголовные дела по трём статьям УК: ч. 2 ст. 205.5 — «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», ч. 1 ст. 205.1 — «Содействие террористической деятельности» и ч. 2 ст. 208 — «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нём».

«Решением Центрального военного окружного суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует телекомпания сообщение регионального управления Федеральной службы безопасности.

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