За неделю в Прикамье от коронавируса скончались три человека С диагнозом COVID-19 госпитализированы 58 пациентов Поделиться Твитнуть

За неделю с 6 по 12 мая в Пермском крае выявлено более 400 новых случаев заболевания COVID-19 (410 — по данным краевого управления Роспотребнадзора, 440 — по информации федерального портала «Стопкоронавирус»). Около 60% заболевших выявлено в Перми. Отмечается, что за последние три месяца в 100% случаев у заболевших в Прикамье идентифицируется один вариант инфекции — «омикрон».

По сведениям федресурса, за 19-ю неделю 2024 года (с 6 по 12 мая) в Прикамье с диагнозом «коронавирус» госпитализировано 58 пациентов, три человека скончались. Выздоровели 398 жителей.

По количеству заболевших за неделю Пермский край лидирует среди всех регионов ПФО. По количеству скончавшихся делит первое место с Башкортостаном.

В целом по стране за неделю было выявлено 10 857 новых случаев заболевания. Госпитализированы 1835 человек (+8,9% по сравнению с предшествующей неделей). Умерли 49 пациентов. Выздоровели 11 898 человек.

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