Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские выпускники школ сильнее в точных науках, чем в гуманитарных В 2023 году Пермский край занял четвёртое место в России по итогам ЕГЭ Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Выпускники школ Пермского края в 2023 году улучшили результаты сдачи экзаменов по важным для экономики региона предметам. Об этом на заседании правительства Пермского края 14 мая сообщила министр образования региона Раиса Кассина. Как напомнил перед началом обсуждения хода подготовки к сдаче ЕГЭ губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, в 2023 году Пермский край занял по результатам сдачи ЕГЭ четвёртое место в России. Это очень хороший результат.

Раиса Кассина уточнила, что наилучшие показатели пермские выпускники показали по предметам, важным для экономики региона: так, пермские показатели существенно превышают общероссийские по математике, физике, химии и информатике, а также по истории и географии. По математике, химии и биологии средний балл заметно вырос по сравнению с предыдущим, 2022 годом.

Правда, по иностранным языкам и литературе пермские выпускники школ сдали экзамены хуже, чем в среднем по России. Итоги экзамена по литературе особенно огорчили Дмитрия Махонина, который попросил Раису Кассину поработать над улучшением этого результата.

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