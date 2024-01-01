В России собираются ужесточить контроль выезда за границу Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Госдуме России собираются ужесточить контроль за выездом граждан в другие страны. В частности, работодателей хотят наделить правом проверять загранпаспорта россиян, чтобы не допустить их несанкционированного выезда из страны. Уточняется, что проверке будут подвергаться только носители государственной или военной тайны.

По логике авторов законопроекта, проверяя заграничные паспорта у работников, администрация режимно-секретных предприятий или подразделений сможет по отметкам в загранпаспорте установить, когда тот или иной сотрудник выезжал за пределы России и была ли эта поездка разрешённой (например, служебной командировкой) или нет, пишут «Известия».

Депутаты напомнили, что представители иностранных спецслужб охотятся за носителями военной или государственной тайны, поэтому бдительность не помешает.

При этом отмечается, что речь идёт об усилении контроля за соблюдением уже действующих правил, а не введении новых ограничений.

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