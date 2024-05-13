Представители Прикамья участвуют в первом Всероссийском форуме тружеников села Пермские аграрии делятся опытом использования мер поддержки для развития территории Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

В Москве в рамках выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ, открылся первый Всероссийский форум тружеников села. В мероприятии принимает участие делегация Пермского края, сообщает министерство агропромышленного комплекса Прикамья.

По данным ведомства, основными темами форума являются поддержка малых форм хозяйствования на селе, расширение сбыта фермерской продукции, развитие сельского туризма и здравоохранения, возвращение молодёжи и другие.

Как отметил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин во время открытия форума, президент России Владимир Путин назвал важнейшим вопросом повышение качества жизни в сельской местности.

«Ключевая задача пространственного развития страны — сокращение разрыва в уровне жизни между городом и селом. Важно, чтобы люди, которые хотят жить и работать на селе, получали качественную медицинскую помощь и образование, могли заниматься спортом и приобщаться к культурным ценностям. Развитие сельских территорий и повышение качества жизни сельчан невозможно без создания современной социальной инфраструктуры», — цитирует сенатора пресс-служба минагро Прикамья.

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

В рамках федеральных проектов, входящих в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», разработан широкий ряд мер по стимулированию активности сельских тружеников. По словам Андрея Яцкина, благодаря реализации нацпроектов и госпрограмм социальная сфера села активно обновляется, значительные средства вкладываются в модернизацию учреждений образования и первичного звена здравоохранения. На селе появляются новые медицинские, культурные, социальные и спортивные объекты. Важным инструментом здесь является государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».

О позитивном опыте синхронизации существующих мер господдержки села доложил в ходе форума глава Бардымского муниципального округа Пермского края Халиль Алапанов.

Всего в рамках мероприятия запланировано пять дискуссионных площадок на темы развития сельских территорий и агломераций, здравоохранения, молодёжной политики, культурно-просветительской деятельности. Активное участие в них принимают директор Пермского агропромышленного техникума Альбина Иванова, её заместитель Светлана Калашникова и старший методист учреждения Светлана Фролова, а также директор ООО «УралАгро» Елена Качина.

Помимо дискуссионных площадок для участников форума организованы выступления экспертов, ярмарка, а также пленарное заседание в Совете Федерации, которое состоится 14 мая под руководством председателя Валентины Матвиенко.

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