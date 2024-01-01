Зарина Ситдикова Под Пермью найден сбежавший из электрички подросток Мальчик возвращался из частного приюта к матери Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники транспортной полиции нашли 14-летнего подростка, который пропал в электропоезде по пути из Верещагино в Пермь. Об этом сообщили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте.

По данным правоохранителей, несколько дней назад педагог частного приюта, в котором содержался мальчик, отправила его одного к матери на электричке. До места назначения подросток не доехал, после чего его объявили в розыск.

В полиции уточнили, что с 2022 года пропавший состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) за бродяжничество.

Через некоторое время после начала оперативно-розыскных мероприятий юноша был найден в п. Ласьвинские Хутора на территории садового товарищества. Подросток забрался в дачный дом родителей и спрятался.

После обнаружения инспекторы ПДН провели с мальчиком профилактическую беседу. Подросток признался, что ему не нравится жить дома и посещать школу. Однако полицейские предположили, что реальной причиной его побега стала его вероятная причастность к краже мобильного телефона у одного из воспитанников приюта, где они оба содержались.

Как отметили в полиции, на данный момент информация о возможном преступлении проверяется. По итогам следственных мероприятий будет принято соответствующее правовое решение.

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