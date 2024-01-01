Зарина Ситдикова В Перми вопреки холодной погоде начали цвести яблони Среднесуточная температура воздуха в регионе ниже нормы на 6-9 ˚С Поделиться Твитнуть

Невзирая на холодную погоду, в Перми начали цвести яблони. На это обратили внимание специалисты МКУ «Городское зелёное строительство».

Как отмечается на странице муниципального питомника ВКонтакте, одними из первых в городе зацвели яблони на ул. Крупской.

«Всё-таки весну в городе никто не отменял. Даже, несмотря на снег, град, снегодожди...», — написали сотрудники «ГорЗеленСтроя».

По их данным, цветы на плодовых деревьях распустились возле домов по ул. Крупской, 35 и ул. Крупской, 37.

В ГИС-Центре ПГНИУ сообщили, что по итогам понедельника, 13 мая, особенно холодно было на севере Пермского края. Максимальная температура воздуха там не превысила +3 ˚С, на юге сегодня было до +11,5 ˚С в Кунгуре, а в Перми +7,3 ˚С.

По информации синоптиков, среднесуточная температура воздуха в Прикамье сейчас нормы на 6-9 ˚С.

Завтра очередное арктическое вторжение из района Воркуты достигнет максимума интенсивности: ночью по краю ожидается 0... –5 ˚С, днём +3...+8 ˚С. В Перми ночью будет –1...-3 ˚С, а днём не выше +6 ˚С, облачно и в основном без осадков (слабый снег возможен по востоку).

По прогнозу метеорологов, температура воздуха 14 мая в Пермском крае будет ниже нормы на 8-9 ˚С. При этом со среды в Прикамье начнётся постепенное потепление.

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