Зарина Ситдикова Госдума утвердила бывшего губернатора Прикамья Юрия Трутнева на пост зампреда Он также сохранил за собой должность полпреда президента в Дальневосточном округе Поделиться Твитнуть

Депутаты Государственной думы РФ приняли проект постановления об утверждении бывшего губернатора Пермского края Юрия Трутнева заместителем председателя правительства России — полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом сообщается в telegram-канале Правительства России.

Кандидатуру Юрия Трутнева на утверждение в должности вице-премьера — полпреда президента в ДФО парламентскому корпусу представил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. По его мнению, благодаря Юрию Трутневу сотрудничество исполнительной и законодательной власти «будет ещё более продуктивным, выстроенным на взаимном обмене мнениями и приводящем к принятию рациональных и эффективных решений по социально-экономическому развитию Дальнего Востока».

Перед голосованием Юрий Трутнев выступил перед депутатами с планами по развитию округа. По его словам, к 2030 году в округе будет открыто более 1,7 тыс. предприятий, создано более 230 тыс. рабочих мест. Объём инвестиций достигнет 10,5 трлн руб. Финансирование в размере 8,5 трлн руб. уже обеспечено обязывающими соглашениями с инвесторами.

«Работа по развитию арктических и дальневосточных регионов дала только первые результаты. Но на такой территории добиться мгновенных изменений, наверное, невозможно. Время предъявляет новые вызовы. Время ставит новые вызовы. Санкции, применяемые противниками к нашей стране, создали условия для изменения транспортных потоков, кратно увеличили нагрузку на Восточный полигон железных дорог, потребовали ускоренной реализации плана развития Северного морского пути», – сказал Юрий Трутнев.

За утверждение кандидатуры Юрия Трутнева проголосовало 376 депутатов, 58 депутатов воздержалось, 0 проголосовало против назначения на должность.

Напомним, Юрий Трутнев был губернатором Пермской области, а затем Пермского края с 2000 по 2004 год. После этого он работал в составе кабинета министров России. В 2013 году он впервые занял пост вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО. Затем он дважды переназначался на эти должности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.