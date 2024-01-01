Дата завершения отопительного сезона в Перми перенесена на 20 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Отопительный период 2023-2024 гг. в городе Перми официально завершается с 20 мая. Новые сроки утвердила администрация краевой столицы ввиду холодной погоды – в ночные часы в городе наблюдаются заморозки до –2 °С.

Соответственно, в связи с изменением даты завершения осенне-зимнего периода будут изменены сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Новые сроки отключений горячей воды будут объявлены дополнительно. Информация заранее поступит в управляющие организации – УК и ТСЖ – для информирования жителей.

С 20 мая энергетики «Т Плюс» начнут выполнять мероприятия по прекращению подачи отопления и обеспечению горячего водоснабжения. Объекты социальной сферы – детские сады, школы, поликлиники и больницы – останутся на особом контроле на случай внезапного похолодания.

По окончании отопительного сезона объекты генерации, насосные станции, малые котельные и ЦТП переводятся в летний режим работы. После этого специалисты энергокомпании приступают к плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка коммуникаций на механическую плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов.

В ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» в Перми проведут ремонты на четырёх ТЭЦ, проверят 2056 км тепловых сетей, а также оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 418 центральных тепловых пунктов. Благодаря этим мерам будет обеспечено стабильное теплоснабжение жителей.

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