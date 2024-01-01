Объявлены даты проведения ежегодного форума предпринимателей «Дни пермского бизнеса» Главное деловое событие года пройдёт 22 и 23 мая Поделиться Твитнуть

Фото: Агенство МСП Пермского края

Ежегодный форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса» пройдёт 22 и 23 мая на площадке PermExpo (шоссе Космонавтов, 59). Центральными темами события в этом году станут новые рынки сбыта, система подготовки кадров, технологии и инновации, сервисные и креативные индустрии.

Участников ожидает более 20 актуальных тем, 50 спикеров-экспертов и 48 часов уникальных полезных знаний: «Дни пермского бизнеса» – это форум-интенсив, направленный на развитие предпринимательских компетенций, поддержку и стимулирование предпринимательской активности малого и среднего бизнеса на территории Перми и Пермского края.

Особое внимание в этом году уделено взаимодействию Пермского края с Китайской народной республикой — в рамках форума запланирована российско-китайская выставка, русско-китайский ресторан, а также биржа контактов с представителями КНР, Республикой Казахстан и Беларусь.

«В течение двух дней, более 20 площадок будут посвящены вопросам расширения и масштабирования бизнеса в нашем регионе. В широком смысле выход за границы — локального, регионального и особенно национального рынка. Большее внимание уделим именно внешнеэкономической деятельности, особенностям работы наших предпринимателей на азиатских рынках. В рамках исполнения поручения президента по дальнейшему укреплению всесторонних связей между Россией и Китаем российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга—Янцзы", мы ожидаем приезда китайской делегации предпринимателей из числа тех отраслей, которые могут быть максимально полезны для предприятий края», — отметила руководитель Агентства МСП Анна Быкова.

Кроме того, в течение двух дней будут обсуждаться вопросы, связанные с ключевыми ресурсами, необходимыми для расширения и масштабирования бизнеса Прикамья — это система подготовки кадров, привлечение, развитие и удержание сотрудников, финансирование инвестиционной деятельности, логистика внешнеэкономической деятельности, таможенное регулирование.

Также одно из ключевых направлений форума — это новые рынки сбыта. К таким отраслям, прежде всего, относятся виды деятельности, связанные с креативной экономикой, поэтому в числе хедлайнеров форума ожидаются экспертов федерального уровня.

«Совместно с правительством Пермского края центр "Мой бизнес" ежегодно организует такое мероприятие совершенно бесплатно для пермяков. Наша задача — дать максимально полезный и практический контент за короткое время. В этом году мы отказались от пленарного заседания с целью заполнить сетку мероприятий реальными кейсами для бизнеса. Главным событием форума станет гала-показ мод пермских дизайнеров», — рассказывает руководитель центра «Мой бизнес» Яна Никитина.

В первый день форума состоится Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае с участием губернатора Дмитрия Махонина, в рамках которого будут обсуждены вопросы по созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности в регионе.

Кроме этого, в конгресс-холле состоятся сессии по развитию креативных индустрий, технологичного предпринимательства и сбыта продукции за рубеж. Завершать первый день форума будет шоу-показ дизайнеров Пермского края «Расширяя границы» (6+).

На первом этаже форума будут представлены стенды муниципальных образований и их лучшие бизнес-проекты. Более 60 пермских предприятий представят свою продукцию в зоне ЭКСПО.

Представители министерств и ведомств, главы муниципалитетов, общественные объединения и предпринимательские сообщества соберутся на одной площадке для обсуждения реальных возможностей для бизнеса.

Road Show, дискуссия о развитии нейросетей, галерея пермского семейного бизнеса, объединенный стенд инфраструктуры поддержки и награждение конкурса «Экспортёр года» — это только часть мероприятий, которые ждут вас на форуме.

Участие в форуме «Дни пермского бизнеса» бесплатное по предварительной регистрации на сайте: https://businessperm.ru/.

Ежегодный форум проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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