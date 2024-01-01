По вводу жилья на человека Пермский край занял 21 место в России Лидирует Ленинградская область Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году больше всего жилья в пересчете на одного жителя среди регионов России было введено в Ленинградской области (2 кв. м), а также в Тюменской области и Чечне (по 1,5 кв. м). Меньше всего жилья было построено за год в Магаданской, Мурманской областях и на Чукотке (по 0,1 кв. м). При этом в Ленинградской области было возведено более 4 млн кв. м жилья, а на Чукотке всего 6 тыс. кв. м, об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Пермский край занял в рейтинге введённого в эксплуатацию жилья на человека 21 место. На одного жителя в Прикамье было построено 0,773 кв. м жилья, в абсолютных цифрах — 1,928 млн кв. м (-3% по сравнению с 2022 годом). Общая площадь жилого помещения на одного жителя Пермского края по итогам прошлого года составила 28 кв. м.

Если брать цифры в целом по России, то 2023 год стал рекордным для строительной отрасли — по данным Росстата, объём ввода жилья составил 110,44 млн кв. м, что на 7,5% больше, чем в 2022 году. Выросли темпы сдачи как многоквартирных домов (+13,7%), так и жилья, построенного населением (+2,6%). В пересчёте на одного жителя РФ было введено 0,756 кв. м.

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