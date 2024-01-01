Неделя в Пермском крае начнётся со снегопадов и закончится резким потеплением К воскресенью воздух прогреется до +20 градусов Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

На предстоящей неделе 13-19 мая до прихода умеренного тепла Пермскому краю предстоит пережить два арктических вторжения. При этом первое из них уже началось в воскресенье и продлится до 14 мая. Температура воздуха будет ниже нормы на 7-9°. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Затем в середине недели (среда-четверг) ожидается кратковременное, но существенное потепление до +10...+15°, а затем новое арктическое вторжение (правда, оно будет значительно более слабое, чем первое).

В конце недели есть шансы на установление умеренно тёплой погоды в дневные часы (в воскресенье воздух может прогреться до +20°), но с сохранением заморозков ночью.

В целом неделя ещё будет холоднее нормы на 4-5°. Осадков будет мало, ожидаются они только в понедельник (слабые) и пятницу.

Что же касается первых 12 дней мая, то они стали в Прикамье самыми холодными с 1999 года — среднее отклонение температуры воздуха от нормы составляло 6-7°, регулярно выпадал снег. Высота снежного покрова 4 мая на востоке края и 12 мая на северо-западе края достигала 15 см. При этом отмечается существенный избыток осадков — в Перми их количество с начала мая уже достигло месячной нормы.

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