«Единая Россия» поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина для назначения на должность премьер-министра страны. Решение о его утверждении было принято на пленарном заседании Госдумы РФ 10 мая.

«У партии и правительства сегодня выстроено максимально продуктивное взаимодействие. Это позволило нам эффективно работать над народной программой и партийными проектами. Добиться конкретных результатов по программам социальной догазификации, благоустройства городов, строительства и капремонта школ, модернизации здравоохранения и многим другим. Принять большой блок законов по поддержке участников СВО и членов их семей», — отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам собрания фракции партии с участием Михаила Мишустина. Оно прошло перед пленарным заседанием.

Андрей Турчак подчеркнул, что сегодня ключевой приоритет совместной работы «Единой России» и кабмина — выполнение поручений президента, озвученных в послании, и достижение национальных целей развития, которые глава государства определил в указе 7 мая.

Руководитель фракции партии Владимир Васильев отметил, что отвечать за реализацию поручений Владимира Путина будут в равной степени и правительство, и парламент. В особенности это касается фракции парламентского большинства.

«Вместе мы прошли самые сложные периоды — пандемию коронавируса и санкционную агрессию Запада. Сегодня, в соответствии с поправками в Конституцию, которые инициировал президент и поддержали в ходе общероссийского голосования люди, наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти», — подчеркнул Владимир Васильев.

Выступая на пленарном заседании, Михаил Мишустин отметил, что послание президента станет основой работы правительства в последующие шесть лет. Реализовывать его кабмин будет вместе с депутатами Госдумы, Совфедом, Банком России, руководителями регионов, общественными организациями.

«Сконцентрируемся на основных направлениях. Первое — развитие и укрепление экономики. Второе — обеспечение технологического суверенитета. Третье — цифровая трансформация. Четвёртое — народосбережение и поддержка семей с детьми. Пятое — улучшение благосостояния граждан. И шестое — сбалансированное развитие регионов», — сообщил Михаил Мишустин.

Он также рассказал, что по ряду направлений работа правительства будет усилена. Они отражены в народной программе «Единой России», и многие партия реализует вместе с профильными министерствами. В частности, продолжится обновление и ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений, строительство школ там, где проблема нехватки школьных мест стоит особенно остро. Реализацией этих программ «Единая Россия» занимается вместе с минпросвещения.

Увеличится финансирование на инфраструктурные кредиты регионам. Механизм действует с 2021 года по инициативе «Единой России». Планируется ежегодно увеличивать финансирование на эти цели не менее чем на 250 млрд руб. Это позволит создавать новые рабочие места и совершенствовать социальную инфраструктуру. Планируется сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. В ближайшие шесть лет — полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. Продолжится работа по развитию социальной сферы и социального казначейства.

Также правительство подготовило программу модернизации ЖКХ на общую сумму 4,5 трлн руб. Разработать её предложила «Единая Россия».

Будет идти работа над новыми нацпроектами, разработать которые президент поручил в послании. Партия уже направила свои предложения в каждый из них.

«Единая Россия» окажет будущему составу Правительства законодательную поддержку, помощь в получении обратной связи от жителей регионов и кадровом укреплении органов власти всех уровней», — сказал Андрей Турчак.

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра повторно выдвинул президент. Госдума впервые утверждает главу кабмина и его состав. Это право закреплено поправками в Конституцию, которые приняли в 2020 году. Ранее все члены правительства назначались указами президента.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Пермского края Дмитрий Махонин:

— Глава государства высоко оценил работу Михаила Мишустина на посту премьер-министра и отметил, что под руководством Михаила Владимировича правительству удалось сделать многое в сложных условиях.

Пермский край чувствует поддержку федеральных властей и лично премьер-министра. При поддержке Михаила Владимировича мы провели крупнейшую модернизацию медоборудования в краевом перинатальном центре, получили финансирование на строительство инфекционной больницы и нового здания галереи, одними из первых в стране начали участвовать в проекте социальной газификации.

Благодарю за поддержку наших инициатив! Уверен, что мы продолжим эффективное сотрудничество.

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