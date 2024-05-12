«Мастером года» в Пермском крае стал преподаватель из Чусового Он выиграл региональный этап всероссийского конкурса профмастерства Поделиться Твитнуть

Победителем регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства «Мастер года» в Пермском крае стал преподаватель Чусовского индустриального техникума Анатолий Ильин. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Прикамья.

По данным ведомства, в состязании приняли участие работники производственного обучения и преподаватели общеобразовательных дисциплин краевых техникумов и колледжей. Педагогам необходимо было выполнить три конкурсных задания: «Я – мастер», «Мастер-класс» и «Люби дело». В презентациях педагоги рассказали об эффективных практиках организации процесса обучения, а затем продемонстрировали свои методики работы со студентами. Финалисты дополнительно проводили профориентационные мероприятия со школьниками.

Как рассказали в краевом минобре, Анатолий Ильин работает в техникуме 12 лет и готовит специалистов по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Он окончил Пермский политех, сейчас продолжает обучение в магистратуре вуза. Мастер является одним из руководителей клуба автолюбителей «Ориентир», который объединяет студентов Чусовского индустриального техникума. Во внеурочное время ребята готовятся к соревнованиям и конкурсам, с пользой проводят время и ещё ближе узнают свою специальность.

В региональном минобре также уточнили, что второе место в конкурсе заняла преподаватель Пермского колледжа предпринимательства и сервиса Елена Аитова, третье – преподаватель Пермского базового медицинского колледжа Вероника Фёдорова.

Отдельно дипломами отметили победителей в пяти номинациях:

«Познавательный урок» – преподаватель Чайковского медицинского колледжа Ольга Еловикова;

«Педагогические находки» – мастер производственного обучения Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического колледжа ордена «Знак Почёта» Станислав Новиков;

«Методическое мастерство урока» – преподаватель Пермского колледжа транспорта и сервиса Татьяна Селеткова;

«Педагогический поиск – на пути к мастерству» – преподаватель Чайковского индустриального колледжа Елена Фоминых;

«Педагогическое вдохновение и артистизм» – преподаватель Березниковского медицинского колледжа Юлия Черных.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечал вклад опытных наставников в обучение и становление будущих специалистов. По его словам, краевые власти продолжат поддержку педагогического состава профучреждений, особое внимание будут уделено созданию современной, комфортной образовательной среды.

Победитель конкурса «Мастер года» в Пермском крае будет представлять Прикамье на федеральном уровне. Заключительный этап всероссийского чемпионата пройдёт в Тюмени с 26 сентября по 3 октября.

Всероссийский конкурс «Мастер года» направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО, выявление и поощрение талантливых педагогов. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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