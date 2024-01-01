В Перми задержали водителя, который ездил по тротуарам в центре города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГИБДД установили личность водителя, который в центре Перми ездил по тротуарам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины были составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.15 «Движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения» и ст. 12.20 «Нарушение правил пользования звуковыми сигналами» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ГИБДД добавили, что начали проверку после размещения информации о происшествии в сети Интернет.

Ранее в пабликах и СМИ начали появляться сообщения очевидцев о ДТП около торгового центра «Колизей». Там водитель автомобиля KIA на своём транспортном средстве наехал на ногу пешеходу. Между шофёром и потерпевшим возник конфликт. Отмечалось, что владелец машины начал «качать права». О состоянии потерпевшего не сообщается.

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