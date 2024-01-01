Родители учеников школы «Летающий лыжник» в Перми пожаловались на условия обучения Дети вынуждены переодеваться в вагончиках Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Воспитанники пермской муниципальной спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» полгода вынуждены были переодеваться в тесных вагончиках на территории базы «Пермские медведи», где они тренируются. Как рассказали родителей учеников, там мало места, нет отопления, туалетов и раковин. В связи с этим пермяки намерены писать жалобы губернатору Дмитрию Махонину и в комитет по физической культуре и спорту. Об этом сообщает 59.ru

В «Летающем лыжнике» дети занимаются разными видами спорта — от лыжных гонок и двоеборья до спортивного ориентирования. По словам родителей учеников, в здании, где переодевались и занимались ребята, обнаружено много нарушений.

До 2022 года дети из отделения «Лыжные гонки» переодевались в подвале здания гостиницы на Спортивной улице, 22к2 на территории базы, но потом «Пермские медведи» перешли в краевую собственность, а базой стала краевая школа олимпийского резерва «Старт». Ребята из «Летающего лыжника» переехали в соседнее административное здание на улицу Спортивную, 22. Там они почти два года занимались общей физподготовкой и переодевались после тренировок.

Однако осенью 2023 года школе «Старт» выдали предписание в связи нарушениями требований безопасности и запретили использовать здание базы. С тех пор дети вот уже полгода после тренировок переодеваются либо в вагончиках на территории базы (там хранятся лыжи и прочий инвентарь), либо прямо на улице.

Родители утверждают, что в тесных вагончиках нет отапливаемых туалетов и места, чтобы помыть руки. Также нет и отдельных раздевалок для мальчиков и девочек.

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