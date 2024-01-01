ИП из Прикамья выплатил многомиллионный долг после ареста 18 автомобилей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Арест 18 единиц служебного транспорта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю из Кудымкарского округа Пермского края, ускорил выплату 5-миллионной задолженности. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

В ведомстве рассказали, что ранее между бизнесменом и ООО «Бастион 59» был заключён договор, согласно которому подрядчик оказывал заказчику услуги по первичной обработке древесины в Юрлинском лесничестве. Сначала каждая из сторон обязательства исполняла добросовестно, но после выработки последнего участка, заказчик перестал оплачивать работу и на досудебные претензии не реагировал. Тогда представители ООО обратились в Арбитражный суд Пермского края. Суд принял решение обязать предпринимателя выплатить долг.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов. Чтобы принудить ИП к исполнению решения суда, был наложен арест на 18 транспортных средств, принадлежащих должнику. Опасаясь лишиться специализированных и грузовых автомобилей, бизнесмен внёс всю необходимую сумму на счёт подразделения ведомства, а то передало деньги взыскателю. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.





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