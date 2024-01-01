В Перми скончался председатель совета краевого союза потребительских обществ Владимиру Романенко было 73 года Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский крайпотребсоюз

На 74-м году в Перми умер председатель совета Пермского краевого союза потребительских обществ Владимир Романченко. Он скончался 10 мая. Об этом сообщается на официальном сайте союза.

В пресс-службе организации отметили, что аппарат краевого союза «выражает искрение соболезнования родным и близким покойного».

«Воспоминая о нём сохранятся в сердцах все, кому довелось с ним общаться и работать», — отметили в союзе.

Владимир Романченко — уроженец посёлка Чернянка Балгородоской области. Он родился 22 июня 1950 года. Образование получил в Брянске, окончив технологический институт по специальности «Инженер лесного хозяйства». С декабря 2001 года Романенко был руководителем Пермского краевого союза потребительских обществ. Он имел несколькими государственными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России».

Прощание с погибшим пройдет в Перми 14 мая. Начало — в 12:00 в Церкви Владимира Равноапостольного на (ул. Кировоградская, 194).

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