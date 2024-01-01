Глава Прикамья выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде В городе обрушился подъезд дома в результате обстрела ВСУ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал события в Белгороде, где 12 мая жилой дом атаковали ВСУ. Глава Прикамья пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Снаряд попал в многоквартирный дом, обрушился целый подъезд. Предварительно пострадали 19 человек, среди них есть дети. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Белгородцы, держитесь, Пермский край с вами», — написал Дмитрий Махонин.

Трагедия в Белгороде произошла около 11:40, когда в результате прямого попадания осколка сбитой ракеты в многоквартирный жилой дом по ул.Щорса, 55 обрушился весь подъезд — с десятого по первый этаж.

По данным Минобороны России, жилой дом повредил фрагмент одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У».

ПВО сбили над регионом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха».

По состоянию на утро 13 мая общее число погибших составило 15 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. Во время разбора завалов обрушилась крыша, и трое спасателей получили травмы.

После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.