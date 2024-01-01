В Прикамье на пожаре в частном жилом доме пострадал человек В ходе возгорания огонь перекинулся на другие постройки Поделиться Твитнуть

Сегодня в посёлке Ласьва Краснокамского округа произошёл пожар в частном жилом доме, а огонь перекинулся на соседние постройки. Сообщение о происшествии появилось в социальных сетях. Пользователи опубликовал видео горящих строений.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что пожар случился по улице Совхозная. Сообщение в экстренные службы поступило в 15:06. На место вызова приехали 24 спасателя на семи спецмашинах.

Как выяснилось, горел частный двухэтажный жилой дом, также произошло возгорание кровли на рядом стоящем доме.

Самостоятельно из здания эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок. В ходе происшествия никто не погиб, но один человек получил травмы.

Площадь пожара составила 194 кв м.

Сейчас сотрудники МЧС по региону проводят проверку и устанавливают все обстоятельства возгорания.

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