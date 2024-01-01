В Прикамье огнеборцы спасли мужчину на пожаре Происшествие случилось в Кукуштане Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в посёлке Кукуштан произошёл пожар в доме по ул. Коммунистической. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 11 мая в 13:24.

К месту вызова приехали шесть пожарных на двух спецмашинах. Как выяснилось, произошло возгорание в комнате на первом этаже многоквартирного дома.

До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек.

В ходе инцидента никто не пострадал. Из горящей квартиры на свежий воздух спасатели вывели мужчину.

Пожар был локализован в 13:31. Его площадь составила 1 кв. м.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Сейчас сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Они выясняют обстоятельства происшествия.

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