В Прикамье огнеборцы спасли мужчину на пожаре
Происшествие случилось в Кукуштане
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в посёлке Кукуштан произошёл пожар в доме по ул. Коммунистической. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 11 мая в 13:24.
К месту вызова приехали шесть пожарных на двух спецмашинах. Как выяснилось, произошло возгорание в комнате на первом этаже многоквартирного дома.
До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек.
В ходе инцидента никто не пострадал. Из горящей квартиры на свежий воздух спасатели вывели мужчину.
Пожар был локализован в 13:31. Его площадь составила 1 кв. м.
Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Сейчас сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Они выясняют обстоятельства происшествия.
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