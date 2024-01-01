Глава СК поручил провести проверку в связи с невыданной коляской инвалиду из Перми С жалобой в ведомство обратилась его мама Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель СК России взял на личный контроль ситуацию с 18-летним инвалидом из Перми, которому не выдали инвалидную коляску. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета России.

Как рассказала мама инвалида, которая обратилась в ведомство, ей предложили несколько вариантов инвалидных колясок, но она от них отказалась, ожидая конкретной модели. А пока женщина вынуждена использовать коляски, выданные в 2017 году, у одной из которых есть повреждения. Кроме того, сроки выдачи средства передвижения регулярно переносятся.

В связи с этим председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку, после которой он ждёт от начальника СК по региону доклад.

Этот вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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