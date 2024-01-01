Андрей Стрельцов «Амкар» выиграл в Нижнем Новгороде Это четвёртая победа пермского футбольного клуба в пяти играх Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ФК «Амкар Пермь»

В субботу, 11 мая, футбольный клуб «Амкар» провёл очередной матч первенства среди команд четвёртой группы Дивизиона Б Второй Лиги. В Нижнем Новгороде «красно-чёрные» одержали победу с минимальным счётом над молодёжным составом ФК «ПАРИ НН».

Единственный гол на 12-й минуте забил Антон Бочаров. Отметим, это уже четвёртая победа пермской футбольной команды в пяти матчах регулярного чемпионата.

После встречи главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко остался доволен действиями своих подопечных на поле.

«В целом хочу похвалить команду. Газон был тяжёлым в такую погоду, но мы справились. План на игру, который составили, выполнили. Все играли с самоотдачей и претензий в этом плане к футболистам нет. Могли забить ещё в трёх, четырёх моментах, но не повезло», — отметил наставник пермской футбольной команды.

Очередной поединок для «Амкара» состоится 18 мая в Нижнем Тагиле. Соперником будет ФК «Уралец».

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