Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончался Александр Михайлович Калих Ему было 83 года Поделиться Твитнуть

Фото: Мария Горбач

В Израиле на 84 году жизни 11 мая скончался известный пермский журналист и общественный деятель Александр Михайлович Калих. Об этом сообщила его жена, журналистка Ирина Кизилова.

С деятельностью Александра Калиха очень многое связано в пермской журналистике. Он был заместителем редактора легендарной молодёжной газеты «Молодая гвардия», работал в «Звезде», в газете «Время». В 1991 году стал одним из основателей ещё одного легендарного перестроечного издания — газеты «Пермские новости», где работал заместителем главного редактора.

Он был одним из организаторов и ведущих пермского дискуссионного клуба «Диалог», а в 1988 году выступил инициатором создания пермского отделения Международного «Мемориала» (Пермский Мемориал не был объявлено иностранным агентом, но участвовал в деятельности Международного «Мемориала», организации — иностранного агента). На протяжении многих лет он был председателем Пермского «Мемориала».

В Израиле Александр Михайлович проживал с 2019 года, борясь с тяжёлым заболеванием.

Похороны состоятся 12 мая в Афуле (Израиль).

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