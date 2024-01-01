На Перми-II скончался мужчина
Он был жителем Кировской области
Сегодня на железнодорожном вокзале Пермь-II скончался мужчина, которому стало плохо. Информация об этом первоначально появилась в социальных сетях.
Как рассказали «Новому компаньону» в пермском линейном отделе МВД России на транспорте, происшествие случилось на привокзальной площади днем.
«Медицинской скорой помощью проведены реанимационные мероприятия, но в 16:15 местного времени мужчина скончался. Диагноз «биологическая смерть», без признаков насильственной смерти», — рассказали в ведомстве.
Скончавшимся был житель Кировской области 1960 года рождения.
«Новый компаньон» обратился с запросом в пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации ответ не поступил.
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