На Перми-II скончался мужчина Он был жителем Кировской области Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Плохие новости Пермь"

Сегодня на железнодорожном вокзале Пермь-II скончался мужчина, которому стало плохо. Информация об этом первоначально появилась в социальных сетях.

Как рассказали «Новому компаньону» в пермском линейном отделе МВД России на транспорте, происшествие случилось на привокзальной площади днем.

«Медицинской скорой помощью проведены реанимационные мероприятия, но в 16:15 местного времени мужчина скончался. Диагноз «биологическая смерть», без признаков насильственной смерти», — рассказали в ведомстве.

Скончавшимся был житель Кировской области 1960 года рождения.

«Новый компаньон» обратился с запросом в пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации ответ не поступил.

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