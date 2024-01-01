В городских мероприятиях в День Победы приняли участие 26 тысяч жителей Перми Поделиться Твитнуть

Как сообщил в телеграм-канале мэр Перми Эдуард Соснин, парад на Октябрьской площади 9 мая посмотрели 12,5 тыс. зрителей, 3 тыс. человек приняли участие в мероприятиях на набережной Камы и ещё 10 тыс. пришли на концерт на площади перед Театром-Театром.

«Более 26 тыс. пермяков приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы, — подытожил градоначальник. — Пермяки и гости города пели фронтовые песни, вспоминали своих героев и просто делились друг с другом настроением этого важнейшего для каждого из нас праздника. В городские локации и на парад приходили целыми семьями!»

Мэр отметил, что горожане вышли на улицы праздновать День Победы, несмотря на плохую погоду. «В такие моменты понимаешь, что память о подвиге наших предков точно будет храниться в веках!» — написал Соснин.

Посмотреть фоторепортаж «Нового компаньона» о Параде Победы в Перми можно по ссылке.

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