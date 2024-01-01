Названы адреса домов в Перми, где по плану с 11 по 17 мая отключат воду Жителей просят сделать запасы воды Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили адреса домов в Перми, где с 11 до 17 мая для проведения ремонтных и профилактических работ отключат водоснабжение. Жителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и сделать необходимые запасы воды.

При этом, отметили в «Новогоре», в ряде случаев отключения связаны с работами сторонних организаций на своих сетях.

Так, в связи с проведением ремонта в ЦТП и на сетях ПАО «Т Плюс» запланировано отключение воды 14 мая с 9:00 до 12:00 в домах по адресам ул. Уинская, 1а/1-2 1а/3-4, 1б,1в и 16 мая с 9:00 до 12:00 в домах по ул. Новосибирская, 24, 26, ул. А.Гатауллина, 29/1,29/2.

А 15 мая с 9:00 до 19:00 из-за проведения работ на внутренних сетях ТСЖ без воды останутся дома на ул. Васькина, 3, 5, 10, 12 и ул. Щербакова, 30, 32.

11 мая c 9:00 до 20:00 для проведения ремонтных работ на сетях «Новогора» произойдёт масштабное отключение воды в Дзержинской районе.

Краны пересохнут:

— на ул. Букирева, 1, 10, 10а, 15,16,

— на ул. Генкеля, 1, 1б, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8, 15(школа), 17,

— на ул. Дзержинского, 1, 1б, 2; 2а, 1к27, 10, 12, 12а, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 43, 47, 59;

— на ул. Сухобруса, 1, 12, 12к1 (котельная), 27, 25,

— на ул. Ленина: 89(вокзал), 89а, 89б, 89в, 91;

— на ул. С.Данщина, 1, 1а, 4, 4а, 5, 5к2, 6а, 7, 7а, 7литД, 19, 19а, 26, 28, 28/1, 30;

— на ул. Лесозаводской, 6, 13,

— на ул.Трамвайной, 4;

— на ул. Набережной, 1, 2, 2б,10,15,25.

13 мая с 9:00 до 19:30 из-за замены задвижки без воды останутся дома на ул. Экскаваторной, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 48а, 58а, 60а, 62а, 64, 66, 68,.49, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 58, на ул. 3-я Карьерной, 22, 23, 48, 48а, на ул. 1-я Андроновской, 1.,

С 13 мая с 10:00 и на сутки из-за врезка вновь построенного участка водопровода воду отключат в домах на ул. Кронштадтской, 29, 31, 33, 37, 43, 45, 47, 51, 53.

15 мая с 10:00 до 19:00 воды не будет в домах на б. Гагарина, 85,87,91,95,89а, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 74 (правый ввод); ул. Крупской, 78а.

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