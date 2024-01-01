В Перми завершилось расселение ещё трёх аварийных домов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершилось расселение аварийных многоквартирных домов по ул. Социалистической, 13, ул. 2-ой Казанцевской, 8 и ул. Портовой, 31. Об этом рассказали в городском управлении жилищных отношений администрации города.

В доме на Социалистической в 38 помещениях площадью 1752,3 кв. м проживали 82 человека, на 2-ой Казанцевской в десяти квартирах жили 19 человек, и 33 в 14 квартирах на ул. Портовой.

Эти дома находились в региональной адресной программе по расселению.

«Все жители в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё», — заявили в администрации.

В ближайшее время начнётся снос ветхих строений. Освободившиеся земельные участки муниципалитет может отдать под строительство новых домов, социальных объектов или обустроить как места для отдыха.

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