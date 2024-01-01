На пожаре в пермской пятиэтажке погиб человек Поделиться Твитнуть

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Писарева, 34 в Перми.

Сообщение о возгорании в ведомство поступило 9 мая в 16 час. 51 мин. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что происходит горение в комнате на четвёртом этаже. Воспламенились домашние вещи. Ещё до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались десять человек.

«На пожаре травмированных нет, к сожалению, имеется погибший. Время ликвидации горения в 17 часов 15 минут», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара составила 4 кв. м. Погибший находился в горевшей комнате.

Специалисты проводят проверочные мероприятия, причина пожара устанавливается.

Огнеборцы обратились к горожанам с просьбой помнить о необходимости быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности.

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