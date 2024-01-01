Олег Антонов Определён подрядчик по ремонту 7-километрового участка трассы Пермь—Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Определён подрядчик на выполнение работ по устройству слоев износа на участке с 13 по 20 км федеральной трассы Р-242 Пермь—Екатеринбург. Согласно опубликованной на портале государственных закупок информации, исполнителем выбрано ООО «Техдоргрупп». Об этом пишет ВЕТТА.

Обновление дорожного покрытия будет проводиться на участке от д. Замулянка до развязки в районе д. Большой Буртым Пермского края. Общая стоимость работ составит 123,8 млн руб. Это начальная (максимальная) цена. Всего в открытом конкурсе участвовали четыре компании.

ООО «Техдоргрупп» (Пермь) зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 8 мая 2009 года.

Основной вид деятельности организации — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководителем ООО со дня основания является Денис Останин. В организации трудятся 109 человек. В 2023 году организация получила выручку в 4,1 млрд руб., что на 1,2 млрд, или на 42,7%, больше, чем годом ранее.

На 31 декабря 2023 года совокупные активы организации составляли 2 млрд руб.

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